Vier Covid-19-Fälle in Wohn- und Pflegeheim in Hötting

Innsbruck – In einem Wohn- und Pflegeheim der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) wurden zwei Bewohner und zwei Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet. Gewissheit hatten die Verantwortlichen bereits seit vergangenem Freitag, hieß es in einer Aussendung der Stadt am Montag. Nachdem es erste Verdachtsmomente gegeben hatte, wurden demnach sofort Tests unter allen Bewohnern und dem Pflegepersonal durchgeführt.

Das betroffene Teilgebäude des Wohnheims wurde abgeschottet. Die Bewohnerin, die an Covid-19 erkrankt ist, wird in ihrem Zimmer in Quarantäne versorgt. Sie weist laut Aussendung derzeit leichte Symptome auf. Der zweite erkrankte Bewohner wird in der Innsbrucker Klinik behandelt. Die beide erkrankten Pflegekräfte befinden sich zu Hause in Quarantäne.