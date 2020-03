Adidas, Deichmann und H&M stoppen Mietzahlungen: Breite Empörung

Der Zahlungsstopp der finanzkräftigen Unternehmen löste eine Welle der Empörung aus. In den Sozialen Netzwerken wurde zum Boykott der Firmen aufgerufen. Auch mehrere deutsche Minister, der Deutsche Mieterbund und der Eigentümerverband Haus & Grund kritisierten das Vorgehen scharf. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte zuvor gesagt: „Wenn jetzt finanzstarke Unternehmen einfach ihre Mieten nicht mehr zahlen, ist dies unanständig und nicht akzeptabel.“ Die Corona-Hilfsgesetze böten dafür keine Grundlage. Es gelte weiterhin: „Mieter müssen selbstverständlich ihre Miete zahlen. Falls sie tatsächlich infolge der Krise in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten geraten, kann ihnen lediglich für einen begrenzten Zeitraum nicht gekündigt werden.“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte es in der Bild am Sonntag irritierend, „wenn große Unternehmen einfach so einen Mietzahlungsstopp verkünden. Jetzt ist die Zeit der Kooperation.“ Zu einer guten Geschäftsverbindung gehöre auch, sich in schweren Zeiten miteinander zu verständigen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem Handelsblatt: „Ich halte das Verhalten von Adidas für unverantwortlich und habe dafür kein Verständnis.“