„Stopp Corona"-App: User zweifeln an Praxistauglichkeit

Wien – Die „Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes soll eine Art Kontakttagebuch via Smartphone sein. Sie soll Kontakte des Smartphone-Nutzers aufzeichnen und den Besitzer informieren, wenn einer dieser Kontakte infiziert ist oder Verdacht auf Corona besteht. Dann ist es Zeit, sich selbst zu isolieren und wenn Corona-Symptome auftauchen, die Hotline 1450 anzurufen. Auch die Regierung erwartet sich durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel einen Beitrag zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Die TT berichtete: „Stopp Corona“: Virus-Suche in Österreich mit der Handy-App . User der App zeigen sich aber skeptisch.

„Sinnvoll wäre, wenn die App im Hintergrund läuft und alle Personen in der Nähe aufgezeichnet werden", meint ein anderer Nutzer.

Das Rote Kreuz ist der fehlenden Praxistauglichkeit bewusst. „Ja, der digitale Handshake ist im Moment nur manuell möglich. So stellen wir sicher, dass nur die notwendigsten Daten angegeben werden müssen. In einer Ausbaustufe soll auch eine Automatisierung optional möglich sein." Dies müsse datenschutzrechtlich genau überprüft werden. „Genau daran arbeiten wir gerade", betonte das Entwicklerteam in Antworten auf kritische Bewertungen.