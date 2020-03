„Unerträglich, inakzeptabel“: Empörung über Entmachtung von Ungarns Parlament

Wien, Brüssel – Die de facto Entmachtung des ungarischen Parlaments stößt in Österreich und anderen Teilen Europas auf breite Empörung. Das umstrittene Notstandsgesetz der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban war am heutigen Montag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz im Parlament beschlossen worden. Es ermöglicht Orban das Regieren per Dekret auf unbestimmte Zeit. Begründung ist der Ausbruch des Coronavirus.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erwartet ein Vorgehen der EU gegen Ungarn. „Wir können das nur schärfstens kritisieren“, sagte Kogler am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Einen Dissens zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht Kogler nicht.

„Wir stimmen überein, dass wir in Österreich einen völlig anderen Weg gehen. Man braucht das Parlament nicht ausschalten“, sagte der Grünen-Chef. In Ungarn bedeute dies angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit von Orbans Fidesz eine „Selbstausschaltung“. „Natürlich gibt es da Kritik unsererseits.“

Kurz hat „ganz andere Sorgen im Moment“

Kurz wollte die international viel kritisierten Maßnahmen nicht kommentieren. „Ich habe, ehrlich gesagt, nicht die Zeit, mich mit Ungarn auseinanderzusetzen“, sagte er am Montagabend in einer einer ZiB-Spezial, denn: „Ich habe ganz andere Sorgen im Moment“. Gegenüber der APA hieß es aus dem Bundeskanzleramt, derzeit sei man voll gefordert durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Kurz habe aber Europaministerin Karoline Edtstadler gebeten, die Entwicklungen in Ungarn genau zu verfolgen.

Wie Edtstadler der APA mitteilte, will sie sich noch am heutigen Dienstag diesbezüglich mit der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova abstimmen. Auch mit ihrer ungarischen Amtskollegin Judit Varga sei sie „laufend“ in Kontakt, so die Ministerin.

Orbans Fidesz-Partei ist wie die ÖVP Teil der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP). Ihre Mitgliedschaft ist wegen des Vorwurfs der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union seit März 2019 allerdings auf Eis gelegt. Gegen Ungarn läuft nämlich bereits ein Rechtsstaatsverfahren der EU, das in letzter Konsequenz zum Entzug der Stimmrechte des Landes führen könnte.

Abgeordnete sehen EU-Kommission gefordert

Nationalrats- und EU-Abgeordnete von SPÖ, Grüne und NEOS sowie der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas forderten in einer gemeinsamen Erklärung ein „entschiedenes Einschreiten“ der EU-Kommission. Die Europäische Kommission müsse „umgehend Stellung beziehen und mit dem Europäischen Gerichtshof entschieden einschreiten“, forderten sie.

„Es ist vollkommen offensichtlich, dass es angesichts der Corona-Krise überhaupt keine Notwendigkeit dafür gibt, Parlamente zu entmachten. Das zeigen die Beispiele des Europäischen Parlaments, des Nationalrats in Österreich und zahlreiche andere Beispiele“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Der Direktor von Amnesty International Ungarn, David Vig, kritisierte die Maßnahme als „ernst“. Die Regierung von Orban versuche, „kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen“ und „Menschenrechte zu untergraben“. „Ich dachte vorher, dass das nicht passieren kann. (...) Mit jedem neuen Gesetz dachte ich, dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Die Situation wird aber immer schlimmer und schlimmer“, sagte der Direktor im APA-Gespräch.

Hochrangige EVP-Politiker: „Unerträglich, inakzeptabel“

Die Spitze der Europäischen Volkspartei – Parteichef Donald Tusk und Fraktionschef Manfred Weber – hält sich noch mit Reaktionen zurück. Doch auch in der EVP regt sich Widerstand gegen das Vorgehen Orbans, dessen Fidesz-Partei seit März 2019 von der EVP suspendiert ist.

So kritisierte etwa der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Daniel Caspary, laut der deutschen Tagessschau das Notstandsgesetz scharf: „Das ist unerträglich, inakzeptabel und ein Beispiel dafür, wie Leute in Krisenzeiten in alte Muster zurückfallen.“

Der Chef der irischen EVP-Abgeordneten, Sean Kelly, nannte die Nachrichten aus Ungarn Twitter „sehr Besorgnis erregend“. „Grundrechte sind fundamental, auch in Zeiten der Krise. Die Demokratie aufrecht zu halten, ist essenziell - wir dürfen es nicht zulassen, dass sie suspendiert wird, trotz dieser herausfordernden Zeiten.“