Rücksichtsloser Radfahrer zeigte Polizei "Stinkefinger" und flüchtete

Innsbruck – Am Montag gegen 11.30 Uhr wurde eine zivile Polizeistreife in der Innsbrucker Schützenstraße zu einer Schnellbremsung genötigt, um die Kollision mit einem 43-jährigen Radfahrer zu verhindern. Der Mann war ohne auf den Vorrangverkehr zu achten und über zwei Sperrlinien in die Schützenstraße eingebogen.