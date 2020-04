Von Lienz bis Zams: Noch reichen Tirols Intensivbetten aus

Innsbruck – Von Reutte bis Lienz gibt es eine beruhigende Nachricht: Die Kapazitäten bei den für schwere Krankheitsverläufe von Corona-Patienten dringend notwendigen Intensivbetten reichen in den heimischen Spitälern derzeit aus. Bis gestern mussten 57 Personen intensivmedizinisch betreut werden, davon sind 53 an die Beatmungsgeräten angeschlossen. Insgesamt liegen 218 Erkrankte in den Spitälern. Auch im besonders betroffenen Bezirk Landeck ist im Krankenhaus Zams die Situation fordern, aber stabil, wie es heißt. 60 mit Corona Infizierte werden dort stationär behandelt, elf von ihnen auf der Intensivstation.