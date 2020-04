Leichter beschaffbare Analysestoffe: Uni Innsbruck entwickelt neuen Corona-Test

Innsbruck – Wie von der Bundesregierung und der WHO gefordert, ist zur Bekämpfung des Coronavirus auch eine starke Steigerung der Kapazitäten für Tests wesentlich. Darauf hat die Universität Innsbruck reagiert und an der Fakultät für Biologie ein neues Testverfahren entwickelt. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Hochdurchsatzverfahren zur genetischen Analyse von Patientenproben.

Konkret arbeitet dieser Ansatz mit „der Koppelung von hochsensitiver Endpunkt-PCR und Kapillarelektrophorese (CE) im Gegensatz zu herkömmlichen Real-Time-PCR-Protokollen, um genetische Spuren des Virus in Proben aufzuspüren". Das gelinge laut Wissenschaftler Michael Traugott dadurch, dass spezifische, sehr kurze DNA-Sequenzen – sogenannte Primer – verwendet werden, welche an die RNA des Virus andocken. Damit werde es möglich, die „Nadel im Heuhaufen" zu finden. Bereits wenige coronaspezifische Moleküle reichen bei diesem Verfahren nämlich aus, um entdeckt zu werden. Neu am Innsbrucker Ansatz ist, dass damit eine CE-PCR-Analyse im Hochdurchsatz möglich ist.