48-Jähriger in Umhausen von Stamm getroffen und schwer verletzt

Umhausen – Bei Holzarbeiten mit seinem Sohn (23) wurde am Mittwochnachmittag in Umhausen ein 48-jähriger Mann schwer verletzt. Der Österreicher schnitt im Bereich des sogenannten "Greitwaldes" oberhalb von Köfels mit einer Motorsäge einen am Boden liegenden Baumstamm vom Wurzelstock ab.