Kein Klopapier und keine Flüge: Hasler eingeschlossen auf der Insel

Nottingham – Eines vorweg: Maria Hasler nimmt die derzeitige Situation gelassen. „Ich kann so in Ruhe an meinem Uni-Master weiterarbeiten“, sagt die 23-Jährige mit einem Lächeln. Eigentlich wollte die Tirolerin zu Ostern ihre Familie in Wattens besuchen, daraus wird aufgrund der Corona-Krise nichts. „Ich muss in Nottingham bleiben, es gibt keine Flüge“, erzählt die ehemalige Spielerin der Wacker-Damen, die seit September 2019 für das College-Team der Universität Nottingham (GBR) aufläuft und im Cup bis ins Viertelfinale stürmte. Derzeit sei die Team-Managerin ihre einzige Kontaktperson in der 330.000-Einwohner-Stadt, denn die Spielerinnen aus den USA und Deutschland seien noch vor dem „Lockdown“ heimgeflogen.