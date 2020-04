Wintertourismus vor „Corona-Absturz" im Höhenflug

Wien, Innsbruck - Bis zum Ausbruch der Coronavirus-Krise ist der heimische Wintertourismus auf Rekordkurs gesteuert, jetzt liegt er darnieder. Per Ende Februar verbuchte die Branche bei den Nächtigungen gegenüber dem Jahr davor noch ein kräftiges Plus von 7,1 Prozent auf 53,2 Millionen, wie aus aktuellen Hochrechnungen der Statistik Austria hervorgeht. Mittlerweile sind so gut wie alle Hotels und Pensionen zu.

Nach Bundesländern betrachtet zogen Tirol, Salzburg und Wien die meisten Touristen an. In Tirol, dem späteren Corona-Hotspot, nahmen die Übernachtungen zwischen November und Februar um 7,9 Prozent auf 20,3 Millionen zu. Somit waren das im heurigen Winter um fast 1,5 Millionen mehr als im Vorjahr. Auch Salzburg verbuchte um fast 950.000 mehr Touristennächte – insgesamt betrug das Plus dort 8,3 Prozent auf 12,2 Millionen. An dritter Stelle rangierte Wien mit einem Zuwachs von 5,8 Prozent auf 5,2 Millionen

Zwischen November und Februar bilanzierte Tirols Urlauber-Statistik bei den Ankünften mit plus 8,1 Prozent auf fast 4,53 und bei den Nächtigungen mit plus 7,7 Prozent auf 20,32 Millionen. Auch der März begann sehr stark, ehe die Wintersaison mit der Sperre aller Seilbahnen und Hotels am 15. März mit einem Schlag beendet wurde. Dadurch dürften allein im März gut drei Millionen und inklusive April bis zu fünf Millionen Nächtigungen und damit hohe dreistellige Millionen-Umsatzbeträge ausgefallen sein.

© APA-Grafik

Auch Urlaub in der Heimat stand hoch im Kurs

Die bis zur Corona-Krise ab Mitte März erzielte Erfolgsbilanz der Touristiker stützten vor allem die deutschen Urlauber, die mit einem Anteil von 47,2 Prozent immerhin fast die Hälfte aller Nächtigungen in Österreich generierten. Auf ohnedies schon hohen Niveau stiegen deren Übernachtungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen zwischen November und Februar nochmals massiv um 9,8 Prozent auf 19,7 Millionen.

Doch auch Urlaub in der Heimat stand hoch im Kurs. Während es bei den ausländischen Touristen im Berichtszeitraum November bis Februar ein Plus von 8,6 Prozent bei den Nächtigungen gab, waren es bei den Inländern zwei 2 Prozent. Letztere stellten damit einen Anteil von gut einem Fünftel (21,6 Prozent) an den Gesamtnächtigungen.

Die zweitwichtigste Urlaubergruppe aus dem Ausland, hinter den Deutschen, sind die Holländer, die in der Wintersaison bis Ende Februar 5,11 Millionen Nächte in Österreich buchten, ein Anstieg um 13,8 Prozent.

Nächtigungsrückgänge bei den Top-10-Herkunftsländern gab es lediglich bei den wesentlich kleineren Urlaubergruppen aus Großbritannien (minus 1,3 Prozent auf 1,63 Millionen), der Schweiz (minus 0,2 Prozent auf 1,61 Millionen) und Italien (minus 2,8 Prozent auf 758.600).