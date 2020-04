Anschober beruhigt bei Tests: Deutlich mehr als bisher verlautbart

Aktuell sind laut Anschober in Österreich 10.923 Infektionen mit dem Coronavirus behördlich bestätigt. 1.057 an Covid-19-Erkrankte befanden sich am Donnerstag in stationärer Behandlung, um 14 weniger als am Vortag. Die schweren Fälle, die intensivmedizinischer Betreuung bedürfen, nahmen binnen 24 Stunden um zwölf auf 227 zu. 158 Patienten sind bisher mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben - um zwölf mehr als am Mittwoch verzeichnet wurden. 1.749 Personen galten inzwischen als wieder genesen - immerhin um fast 300 mehr als am Mittwoch.