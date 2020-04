Griechisches Flüchtlingslager wegen Infektion unter Quarantäne

Athen – Griechenland hat am Donnerstag das Flüchtlingslager Ritsona unter Quarantäne gestellt, nachdem 21 Asylsuchende positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das gab das griechische Migrationsministerium bekannt. Es ist die erste Einrichtung dieser Art, die seit dem Ausbruch der Krankheit betroffen ist. Indes wächst die Sorge, dass sich das Virus auch in anderen Flüchtlingslagern ausbreiten könnte.

Eine 19-jährige Frau aus dem Lager war diese Woche nach der Geburt ihres Kindes in einem Athener Krankenhaus positiv auf das Virus getestet worden. Es war der erste nachgewiesene Infektionsfall in einem griechischen Flüchtlingslager. Die 21 Infizierten sollen den Angaben zufolge keine Symptome zeigen. Mitarbeiter des Lagers hätten sich nicht infiziert.

Die österreichische Bundesregierung bleibt trotz der Zuspitzung der Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern dabei, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Österreich habe genug geleistet, hieß es aus dem Bundeskanzleramt am Donnerstag zu APA. "Es bleibt beim Nein", bestätigte auch die Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Sie verwies auf die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu, der keine zusätzlichen Flüchtlinge in Österreich aufnehmen will.