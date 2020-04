Bei Skitour in Aurach erwischt: Ehepaar angezeigt

Aurach bei Kitzbühel – Erneut sind am Donnerstag in Aurach zwei Personen bei einer verbotenen Skitour erwischt worden. Nachdem bereits am Mittwoch gleich sechs Tourengeher eine Anzeige kassierten, wurde nun ein Ehepaar aus dem Bezirk Kitzbühel (40 und 44 Jahre alt) bei der Abfahrt im Bereich des Forstweges Wildalmgraben von der Polizei angehalten.