Geschlossene Hotels werden Fall fürs Gericht: AdvoFin startet Sammelverfahren

Wien – Geschlossene Skigebiete, Hotels und Restaurants – die Maßnahmen zur Eindämmung der gesundheitlichen Coronavirus-Krise treffen den Tourismus mit voller Wucht. Gestern startete der Prozessfinanzierer AdvoFin ein Sammelverfahren zur Anmeldung von möglichen Entschädigungsansprüchen für Tourismusbetriebe in Skigebieten. Der Aufruf richtet sich an Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten. „Das Interesse ist groß“, sagt Gerhard Wüest, Vorstand der AdvoFin Prozessfinanzierung.

Die Experten sind überzeugt, dass die Chancen für Entschädigungszahlungen gut stehen. Wüest: „Sonst würden wir die Kosten nicht auf eigenes Risiko auf uns nehmen.“ Die Argumentation: Beherbergungsbetriebe und Seilbahnen in den westösterreichischen Skigebieten wurden per Verordnung rund um den 15. März mit Bezug auf das Epidemiegesetz geschlossen. Dieses sieht einen gesetzlichen Entschädigungsanspruch vor. Die zuständigen Bezirkshauptmannschaften haben diese Verordnungen dann Ende März wieder aufgehoben, nachdem die Bundesregierung das Covid-19-Gesetz erlassen hat, welches Zahlungen bzw. Haftungsübernahmen der Republik auf freiwilliger Basis vorsieht. Und für diese Zeit wird eine Kompensation verlangt. Der durchschnittliche Schaden je Betrieb in den knapp zwei Wochen wird von AdvoFin auf 50.000 Euro geschätzt.