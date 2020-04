Kein Osterurlaub: Alle Hotels in Österreich nun für weitere drei Wochen gesperrt

Bereits seit 16. März steht die Hotellerie in vier Bundesländern, darunter auch Tirol, still. Nun werden die Schließungen per Verordnung auch auf den Rest Österreichs ausgeweitet – und das bis einschließlich 24. April. 16.000 Beherberungsbetriebe sind betroffen. „Der Osterurlaub geht also nicht, das ist nun klargestellt", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.