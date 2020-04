Großer Sinneswandel nach der Krise? „Abwarten, ob sich was ändert“

Von Daniel Suckert

Innsbruck, Kufstein – Absagen, Verschiebungen, Neuansetzungen – auch der kommerziell weltweit erfolgreiche Motorsport namens Formel 1 kämpft mit den Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. Vor Kurzem hat man Beschlüsse vorgenommen, die den PS-Tross flexibler für schnelle Entscheidungen machen sollen. FIA-Präsident Jean Todt wurde dabei mit mehr Macht ausgestattet. Es wird alles daran gesetzt, die schon verkürzte Saison doch noch zu retten. Der 51-jährige ehemalige Sauber-Fahrer Karl Wendlinger glaubt aber nicht, dass man das ohne Schaden überleben werden.

Große Fragen, positive Ansätze: „Im Moment gibt es keine Antworten und keine Lösungen“, holte der Kufsteiner, der die Zeit im Augenblick mit seiner Familie in den eigenen vier Wänden verbringt, aus. „Vor allem was die kleinen Teams betrifft, muss man sich Sorgen machen.“ Keine Rennen, kein Umsatz, keine Einnahmen, keine Auszahlungen an die Rennställe. Die Kosten bleiben aber – so wie bei allen wirtschaftlichen Unternehmen.

Da wäre auch der Faktor Zeit, wie der 51-Jährige weiß: „Der Formel-1-Zirkus ist riesengroß. Die können nicht heute entscheiden, morgen fliegen und übermorgen Rennen fahren. Die gesamte Organisation braucht eine gewisse Vorlaufzeit.“ Die nicht kontrollierbare Situation mache alles noch schwieriger.

Dass man generell flexibler agieren will, mit kürzeren Renn-Wochenenden, findet Wendlinger trotzdem begrüßenswert. Ebenso kann er der Aufschiebung der kostenintensiven technischen Änderung (2022) durchaus etwas abgewinnen.

Die Sache mit den Geisterrennen: Prekärer wird es hingegen, wenn es um die Verlängerung der noch nicht einmal gestarteten Saison geht. Da beißt sich laut Wendlinger die Katze in den Schwanz: „Auch wenn ich im Jänner in Abu Dhabi fahren könnte, was passiert dann 2021? Der Start der darauffolgenden Saison wäre ja im März, und so eine kurze Unterbrechung können kleinere Rennställe wie Williams, die nicht über die finanziellen und menschlichen Ressourcen verfügen, einfach nicht stemmen.“

Deshalb wären für den Mercedes-Markenbotschafter – sofern möglich – baldige Geisterrennen besser, als gar nicht oder viel länger zu fahren. Der Kritik aufgrund fehlender Stimmung von den Rängen kann er wenig abgewinnen. „Ob Fußball oder Formel 1 – das muss egal sein. Ich schaue ja nicht auf die Zuschauer, sondern auf die Akteure. Die Stimmung muss sekundär sein. Es geht um Existenzen, und Geisterrennen sind eine Alternative.“ So könnten Williams und Co. zumindest Fernseh-Gelder beziehen.

Eine zusätzliche Möglichkeit wäre auch das Einfrieren der Weiterentwicklung der Boliden. Es wäre kein Heilmittel, aber eine Idee, um noch größeren Schaden zu verhindern.

Spielberg: Pause ja, Absage nein Auch wenn es derzeit unmöglich wirkt, am 5. Juli soll das Formel-1-Gastspiel in Österreich abgehalten werden. Bis dahin sind es noch drei Monate und niemand weiß, wie sich die Lage rund um die Corona-Pandemie bis dahin entwickeln wird. Darum verläuft die Planung – den Umständen angepasst – normal weiter. Allerdings hat man die derzeitigen Freizeitaktivitäten am Red Bull Ring bis auf Weiteres beendet. Die Testfahrten für „Otto Normalverbraucher“ oder die Offroad-Veranstaltungen sind vorläufig einmal auf „Rot“ gestellt. Nicht aber die Planungen rund um die Königsklasse: „Wir nehmen die behördlichen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Corona­virus sehr ernst. Sämtliche Großveranstaltungen am Red Bull Ring sind davon allerdings nach aktuellem Stand nicht betroffen und finden weiterhin wie geplant statt“, lautete die Antwort der Spielberg-Führung auf die TT-Anfrage. Laut aktuellem Rennkalender wäre Spielberg das dritte Saisonrennen. Am 14. Juni würde man in Übersee (Kanada) das erste Mal die Motoren aufheulen hören, danach wäre Frankreich (28. Juni) dran. Hinter beiden Auftritten steht ein großes Fragezeichen. Würden beide Grands Prix abgesagt, wäre Österreich der erste Grand Prix des verkürzten Motorsportjahres 2020.

Nach der Krise: Ob die aktuell schwere Zeit dafür sorgt, dass alle Beteiligten das große Ganze unter die Lupe nehmen und hinterfragen, bezweifelt der 41-fache Starter. Das habe ihm die Finanzkrise 2008 gezeigt. Damals verabschiedeten sich zwar drei Teams, weniger Geld wurde jedoch nur kurz ausgegeben. Die großen Rennställe hantierten in den vorigen Jahren mit bis zu einer halben Milliarde Euro pro Saison: „Abwarten, ob sich was ändert. Das hängt prinzipiell immer von Angebot und Nachfrage ab. Natürlich haben wir alle keine Kristallkugel, aber ich glaube, es wird eine Zeit lang vielleicht keine großen Gagen mehr geben. Mehr aber nicht.“

In Sachen Attraktivität empfindet Wendlinger ein Jahr mit weniger Renn-Auftritten absolut nicht als schädlich. Auch in seiner Zeit, den 90er-Jahren, fuhr man weniger oft und genoss eine längere Pause. Das könne ebenso in puncto Spannung förderlich sein.

Alles auf den Kopf gestellt? Kanada (14. Juni), Frankreich (28. Juni) oder gar in Österreich (5. Juli) – wo auch immer der Saisonstart dann tatsächlich stattfinden wird, das Kräfteverhältnis am glühenden Asphalt dürfte es nicht durcheinanderwirbeln. Einen möglichen Überraschungssieg von Außenseitern wie Alpha Tauri, Racing Point oder gar Haas werde es wohl nicht geben. Wendlinger: „Ich glaube, wir werden ein ähnliches Bild wie bei den Testfahrten in Barcelona (Ende Februar, Anm.) sehen. Red Bull und Mercedes liegen knapp beieinander, dahinter liegt Ferrari.“