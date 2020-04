Kreativ in der Krise: Firma in Gnadenwald bringt Kindergarten nach Hause

In zweiter Generation beliefert die Familie Kaiser seit über 25 Jahren Kindergärten mit Material zum Spielen und Lernen, von Spielzeug über Bastelutensilien bis hin zu Büchern. Das Geschäft ist wegen Covid-19 nun so stark eingebrochen wie noch nie, wie Firmeninhaber Daniel Kaiser erklärt: „Eine solche Ausnahmesituation hatten wir in der Firmengeschichte überhaupt noch nie." Aufgeben sei aber trotzdem nie zur Debatte gestanden, vielmehr war sich das Unternehmen bald klar, jetzt schnell kreativ werden zu müssen. Und startete mit einer Aktion, die Kaiser angelehnt an den Firmennamen „Bleib Creativer" nannte.