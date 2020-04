AGES zu Causa Ischgl: "Haben keine Blutprobe erhalten"

Innsbruck, Wien – Dass eine einheimische Mitarbeiterin aus Ischgl laut AGES bereits am 8. Februar infiziert war, kann das Land Tirol nicht nachvollziehen. Denn sie wurde am 9. März erst positiv getestet. Die Frau gab an, schon seit einem Monat Erkältungssymptome gehabt zu haben. Deshalb schließt die AGES in ihrer Rückverfolgung auf den 8. Februar als Beginn der Corona-Erkrankung. Weil auch nach vier Wochen noch Virusbestandteile, wie sie sich bei vielen Genesenen finden, nachgewiesen werden können.