Erstmals mehr Genesene als Neuinfizierte im Tagesschnitt

Wien – Erstmals gibt es in Österreich weniger Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 als Genesene. Am Samstag (Stand: 8 Uhr) wurden vom Gesundheitsministerium im 24-Stunden-Intervall 354 neue Fälle ausgewiesen, während seit Freitagmorgen weitere 485 Personen als geheilt galten. Insgesamt waren in diesem Zeitpunkt 2.507 Personen als wieder genesen bestätigt. Die Infektionen lagen insgesamt bei 11.525.

Unter Berücksichtigung der Genesenen und der 186 an oder mit Covid-19 Verstorbenen waren am Samstag, 8 Uhr 8.832 aktive Fälle registriert. Am Vortag waren es noch 8.981 gewesen. Damit gab es erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise im Tagesschnitt erstmals keinen Anstieg, sondern in leichtes Minus von 1,66 Prozent. Damit bestätigte sich ein positiver Trend, der sich im Kampf gegen das Coronavirus in der vergangenen Woche abgezeichnet hatte. Am vergangenen Samstag hatte die Steigerung der aktiven Fälle im Tageschnitt noch 8,1 Prozent ausgemacht. Am Montag lag sie bei 4,44 Prozent und sank seither kontinuierlich.

Entwicklung der Covid-19-Infektionen, Todesfälle, Genesungen und aktiven Erkrankungen. © APA

Erstmals keinen Anstieg gab es auch bei den Patienten, die einer intensivmedizinischen Betreuung bedurften. Mit 245 Personen blieb deren Stand seit Freitag unverändert. Die Anzahl der Hospitalisierten sank von 1.074 auf 1.071.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) war von dieser Entwicklung angetan, warnte aber vor verfrühter Freude. „Wir haben unsere Ziele absolut noch nicht erreicht. Aber wir sehen, dass wir sie – wenn alle weiter zusammenhalten und mitmachen und konsequent bleiben – erreichen können", meinte er in einer Pressemitteilung.

Schramböck präsentierte FFP2-Schutzmasken aus Österreich

Unterdessen präsentierte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Samstag die ersten FFP2-Schutzmasken aus heimischer Herstellung, die im Kampf gegen SARS-CoV-2 von Ärzten, Pflegepersonal und in Krankenhäusern eingesetzt werden können. Produziert werden die Masken für den medizinischen Bereich von einem Vorarlberger Konsortium um die Grabher-Group. Derzeit werden 15.000 Stück täglich erzeugt. Die Produktion der Schutzmasken, die zu 95 Prozent Viren filtern, soll in unmittelbarer Zukunft auf 100.000 pro Tag hochgefahren werden. Die Herstellung einer halben Million am Tag wäre möglich, wenn ausreichend Näherinnen gefunden werden. Mehrere 100 zusätzliche Facharbeiterinnen würden dafür benötigt, erklärte Schramböck in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) sicherte Österreichs Sport finanzielle Hilfe zu. Die Größenordnung der notwendigen Unterstützung lasse sich derzeit zwar „noch gar nicht so leicht schätzen", meinte Kogler in einer Pressekonferenz. Es könnten aber „einige hundert Millionen" sein. Nähere Details, etwa Anspruchsberechtigungen, Schadensdefinitionen und Voraussetzungen für Zuschüsse, sollten am Samstagnachmittag in einer Videokonferenz mit dem Vorstand von Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) besprochen werden.

Sport Austria und andere Dachverbände will Kogler auch in die Ausarbeitung von in Aussicht gestellten Ausnahmeregelungen für Aktiv-Sportler einbeziehen. Profisportler – vor allem in Einzelsportarten – können darauf hoffen, bald wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen zu können. Ab wann neue Regeln greifen könnten, konnte Kogler nicht sagen: „Ich hoffe, dass das in nächster Zeit ist, in den nächsten Wochen."

Massive Kritik an Oster-Erlass des Gesundheitsministeriums

Trotz massiver rechtlicher und politischer Kritik hielt das Gesundheitsministerium an einem Erlass fest, der gerade rund um Ostern große Zusammenkünfte auch in Haushalten vermeiden soll. Zudem sollten dadurch vermehrt auftretende „Corona-Partys" unterbunden werden, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Konkret heißt es im Erlass, dass „sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, ab Erhalt dieses Erlasses bis auf Weiteres zu untersagen" sind. Aus Gesundheitssicht sei es gerade vor den anstehenden Osterfeierlichkeiten notwendig geworden, hier eine Eingrenzung vorzunehmen, argumentierte das Ministerium. Am Samstagabend präzisierte, dass ein Haushalt Besuch von weiteren fünf Personen empfangen darf, die nicht an dieser Adresse gemeldet sind.