In der Ruhe tankt Binder Kraft: Das große Ziel bleibt Le Mans

Innsbruck, Fügen – Stillstand ist für René Binder ein Fremdwort. Und das hat sich durch die weltweite Corona-Pandemie nicht verändert. „Man muss es als Tiroler wirklich zu schätzen wissen, dass man hier in den Bergen so viel Freiraum hat, aber ich denke natürlich auch oft an unsere Freunde in Italien oder Spanien, die gerade einen Albtraum erleben“, erklärte der letztjährige Le-Mans-Teilnehmer mit leicht konsternierter Stimme.