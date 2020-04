Polizei zieht Waffe vor Spaziergänger in Wien: Video sorgt für Aufregung

Wien – Das Video einer Polizeiamtshandlung auf der Wiener Donauinsel hat am Wochenende in sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Darauf ist zu sehen, wie ein Hundebesitzer mit gezogener Dienstwaffe – diese allerdings in „entschlossener Sicherungshaltung" – vom Beamten kontrolliert wurde. Die Polizei erklärte am Sonntag, dass sich die Amtshandlung bereits am 10. März ereignet hatte.