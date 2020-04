Japanischer Routinier Kasai denkt auch mit 47 nicht ans Aufhören

"Ich will meine Leistungsfähigkeit zeigen und in den Weltcup zurückkehren im Hinblick auf die Teilnahme an meinen neunten Olympischen Spielen in Peking", führte Kasai aus. Im vergangenen Winter war er nicht mehr wirklich konkurrenzfähig gewesen und hatte zum ersten Mal in diesem Jahrtausend auch die Teilnahme an der Vierschanzentournee verpasst.