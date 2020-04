Interner Machtkampf: Baumgartner als neuer Linz-Manager installiert

Linz - Spätestens am vergangenen Sonntag hätte die Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) beginnen sollen. Bei den Black Wings Linz stand statt der erhofften Finalspiele interner Streit auf dem Programm. Am Montag bestätigte Präsident Peter Freunschlag gegenüber der APA Medienberichte, dass Gregor Baumgartner neuer Manager der Linzer ist und in einer ersten Aufgabe auf Trainersuche geht.