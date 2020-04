Gut zu wissen: Das ist in Tirol mit Ende der Vollquarantäne wieder erlaubt

Innsbruck – Am 19. März wurde für alle 279 Gemeinden Tirols Quarantäne verordnet, am Montag verkündete die Landesregierung, dass diese mit 7. April wieder aufgehoben ist. Nur das Paznaun, St. Anton und Sölden bleiben weiterhin in Quarantäne. Für alle anderen Gemeinden gilt ab Dienstag das Gleiche wie österreichweit: ein allgemeines Betretungsverbot für den öffentlichen Raum, wie es das Land formuliert. Was bedeutet das genau? Was ist nun wieder erlaubt, was bleibt verboten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Maßnahmenlockerung.