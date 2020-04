Formel 1 prüft Auftakt mit Geisterrennen, um die Saison 2020 zu retten

London – Die Formel 1 will ihre Saison wohl auch mit einigen Geisterrennen ohne Zuschauer retten. WM-Läufe hinter verschlossenen Türen würden nun von den Spitzen der Rennserie „ernsthaft geprüft“, berichtete die BBC nach einer Telefonkonferenz mit Teamchefs, Rechteinhabern und Weltverbandschef Jean Todt. Die Formel 1 hofft demnach, dass sich die Lage in der Corona-Pandemie in Europa ausreichend für Geisterrennen im Juli oder August verbessert. Möglicher Auftaktort könnte die Strecke im britischen Silverstone am 19. Juli sein, in deren Nähe sieben der zehn Rennställe beheimatet sind. Der Österreich-Grand-Prix in Spielberg ist vorerst noch für 5. Juli angesetzt.