Brand an Brennerautobahn: Abfahrt Patsch und Brennerstrecke gesperrt

Patsch – Ein Feuerwehr-Großeinsatz an der Brennerautobahn hat am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut ersten Informationen der Polizei brach gegen 13 Uhr an einer Böschung bei Patsch ein Brand aus. Die Leitstelle Tirol berichtete gegenüber TT Online von vermutlich zwei Brandherden.