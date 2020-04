Studie zeigt: Österreicher sind Retouren-Weltmeister

Gemäß dem gesetzlichen Rücktrittsrecht müssen Online-Verkäufer ihren Kunden die Möglichkeit einer Rücksendung binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. „Innerhalb der 14-tägigen Rücktrittsfrist kann der Kunde ohne Angabe von Gründen vom Kaufvertrag zurücktreten. Dieses Recht nutzen 83 Prozent der befragten Österreicher“, so Thorsten Behrens, Geschäftsführer des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens. Frauen würden diese Möglichkeit häufiger in Anspruch nehmen als Männer und im Altersvergleich zeige sich, dass jüngere Einkäufer (im Alter von 14 bis 29 Jahren) besonders retournierfreudig seien.

Wenig überraschend ist Bekleidung die am häufigsten retournierte Warengruppe. Knapp 75 Prozent der befragten Online-Shopper geben an, dass sie Bekleidung, Schuhe und Accessoires wieder zurücksenden. „In der Modebranche muss, im Gegensatz zu anderen Warengruppen wie beispielsweise technischen Geräten, die Größe exakt passen", meint Behrens. Häufig seien auch Farben und Stoffe anders als am Bild ersichtlich und viele Konsumenten würden von vornherein mehrere Artikel zur Auswahl bestellen und sich dann jenen aussuchen , der am besten passe.