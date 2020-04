Erstes Cybertraining bei der WSG Tirol: „Wiedersehen“ machte Freude

Mit einem durchaus kritischen Blick nach Deutschland, wo alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, die Meisterschaft doch noch durchzuboxen, merkt Köck einmal mehr an: „Es geht um die Gesundheit in der Bevölkerung, den Hausverstand jedes Einzelnen und darum, die Maßnahmen der Regierung zu befolgen.“ Chancengleichheit beim Zeitpunkt des Mannschaftstrainings wie in der Verteilung etwaiger Fördermittel schreibt der geerdete WSG-Manager groß.