„Verlängerung ist nichts Gutes“ für Graf und Unterwurzacher

Was sich in der Theorie gut liest, stellt für Tirols Vorzeige-Athletinnen in der Praxis eine enorme Herausforderung dar. „Die Verlängerung ist nichts Gutes für uns. Wir waren voll auf den Olympia-Termin im August fokussiert“, erklärt Scherwitzl, der seine Athletinnen in Schutz nimmt. Die Tirolerinnen würden seit elf Jahren „ein enormes Tempo“ auf die Matte bringen, jetzt stehe ein zusätzliches hartes Qualifikationsjahr bevor.