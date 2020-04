Coronahilfen: EU zerstritten, Sorge vor Wirtschaftseinbruch

Brüssel, Berlin - Trotz einer dramatischen Nachtsitzung haben die EU-Staaten vorerst kein gemeinsames Corona-Rettungspaket zustande gebracht. Unterdessen warnte die EU-Kommission Insidern zufolge die Euro-Finanzminister, dass die Wirtschaft in der Eurozone dieses Jahr um bis zu zehn Prozent einbrechen könnte.

Der Eurogruppen-Chef Mario Centeno vertagte die Sitzung der Finanzminister Mittwochfrüh nach 16 Stunden auf Donnerstag. Ein Kompromiss "sei noch nicht geschafft", schrieb Centeno auf Twitter. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz appellierte gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire an seine EU-Kollegen: "In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen."

Es ging um ein "Sicherheitsnetz" im Umfang von rund 500 Milliarden Euro mit drei Elementen, um die Folgen der schweren Corona-Wirtschaftskrise gemeinsam zu bewältigen: vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, die besonders betroffenen Staaten zugutekommen könnten; ein Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank EIB; und das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kurzarbeiter-Programm namens "Sure".

Der ESM wurde 2012 auf dem Höhepunkt der Euroschuldenkrise gegründet. Gesichert durch Einlagen der Eurostaaten nimmt er Kredite am Kapitalmarkt auf und reicht sie unter bestimmten Auflagen an Staaten weiter, die selbst am Markt höhere Zinsen zahlen müssten oder keine Kredite mehr bekämen. Bei bisherigen Programmen etwa für Griechenland wurden strikte Sparprogramme und Strukturreformen gefordert.