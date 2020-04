Lockerungen für Tourismus ab Mai, Branche kämpft um Überleben

Wie das stufenweise Hochfahren der für Österreich so wichtigen Branche konkret ausschauen wird, ist aktuell noch Thema von Gesprächen. "Wir sind dabei, das auszuarbeiten", sagte Köstinger. "Wir beraten gemeinsam mit der Branche immer unter Bedachtnahme von gesundheitlichen Notwendigkeiten", erläuterte sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag das Vorgehen für die nächsten Wochen.

Für die Urlauber, Restaurant- und Gasthausbesucher sowie Nutzer von Freizeitangeboten wird es bestimmte Verhaltensregeln geben, kündigte Köstinger an. Das sei notwendig, "bis wir einen Impfstoff zur Verfügung haben, mit dem wir das Virus bekämpfen können", so die Ministerin. Die Gesundheit der Menschen gehe bei allen Entscheidungen vor.

Dabei geht es etwa um das Einhalten von Sitzabständen, Maskenpflicht auch in Innenräumen oder das zur Verfügung stellen von Desinfektionsmitteln an Ein- und Ausgängen - eben eine konsequente Einhaltung bereits bekannter Regeln auch in der Freizeitbranche, erläuterte ein Sprecher von Köstinger auf APA-Nachfrage.

Die Tourismusministerin räumte ein, dass es zum Teil "große Verzweiflung" unter den Unternehmern gebe. Neue Hilfsmaßnahmen für die Branche kündigte sie aber nicht an. Köstinger verwies auf die viele Milliarden schweren Hilfsfonds, deren verschiedene Phasen, staatliche Haftungen und Garantien, Steuerstundungen, Kreditmoratorien und das eigens auch auf den Tourismus zugeschnittene Kurzarbeitsmodell. Die Unternehmen sollen weiter liquid bleiben und die Arbeitnehmer in der Beschäftigung gehalten werden." Alles weitere werde jetzt erarbeitet.

In den Sommermonaten 2019 wurden 70 Prozent der insgesamt 79 Millionen Nächtigungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen von Touristen aus dem Ausland gebucht, nur 30 Prozent stammten von Urlaubern aus Österreich.

"Wenn jetzt die Umsätze in großem Stil für den Rest des Jahres ausfallen, kannst du im Winter auch keine gestundeten Kosten zurückzahlen", gab die ÖHV-Chefin, die selbst ein Hotel in Wien führt, zu bedenken.

In vier von zehn Hotels der gehobenen Kategorie gebe es Einbußen von über 50 Prozent, einen Umsatzverlust von im Durchschnitt 700.000 Euro seit dem Ausbruch von Covid-19 in Österreich, umriss Reitterer die aktuelle Situation. 36 Prozent der Buchungen für den Sommer seien storniert worden und es sei kein Ende in Sicht. "Da gehen selbst finanziell fitte Betriebe über kurz oder lang in die Knie."