Italien feiert Geburt von Giulia: Baby des ersten italienischen Patienten

Rom – In dem von über 17.000 Coronavirus-Todesfällen erschütterten Italien gibt es auch Lichtblicke. Die Bevölkerung feiert die Geburt von Giulia, der Tochter des inzwischen genesenen „Patienten 1", Mattia. Das Mädchen kam im Mailänder Krankenhaus „Buzzi" zur Welt, nachdem beide Eltern vom Covid-19 genesen waren. Ihr Vater Mattia war der erste Coronavirus-Kranke in Italien.

Die Nachricht, dass der Manager des Konzerns Unilever als erster Italiener an Covid-19 erkrankt war, erschütterte das Land am 20. Februar wie ein Erdbeben. Seitdem wütet die Epidemie, die Italien bis heute 17.127 Menschenleben gekostet haben dürfte. Mattia rang mehrere Tage mit dem Tod – die Hoffnung, die Geburt seiner Tochter zu erleben, hielt den 38-Jährigen am Leben.

Doch ein vollkommenes Happy End hat die Geschichte nicht. Mattias 62-jähriger Vater Moreno zählt zu den Coronavirus-Todesopfern in der lombardischen Gemeinde Castiglione d'Adda, die am 21. Februar zur Sperrzone erklärt worden ist.

In Zeiten der Epidemie kommen in Italien Kinder zur Welt und viele haben eine infizierte Mutter. Geburten finden auch in den lombardischen Krankenhäusern statt, die an der vordersten Front im Kampf gegen die Epidemie engagiert sind. Das Mailänder Krankenhaus Niguarda postete das Foto eines Neugeborenen, auf dessen Windeln ein Regenbogen und der Slogan „Alles wird gut" zu sehen ist: