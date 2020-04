Europäische Warn-App nach den Osterferien startklar

Berlin - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist die Nutzung von Handy-Daten ein Möglichkeit den Virus in den Griff zu bekommen, allerdings ist das heftig umstritten. Ein Konsortium europäischer Wissenschafter, darunter auch österreichische Forscher, arbeitet an einer Technologie für eine Corona-Tracing-App, die Datenschutz und Privatsphäre garantieren soll. Die App soll bereits kommende Woche veröffentlicht werden.

Ziel des Projektes PEPP-PT ( Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) sei es, einen anonymen Ansatz zur digitalen Kontaktverfolgung zu schaffen, der in voller Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung steht und dabei hilft, neue Übertragungsketten von SARS-CoV-2 schnell und effektiv zu unterbrechen, indem potenziell exponierte Personen informiert werden.

Sepp Hochreiter, Leiter des AI Labs am Linz Institute of Technology (LIT)

Konkret sollen mit der App, die derzeit von Bundeswehrsoldaten in Deutschland erprobt wird, zwei Handys mit der Nahbereichs-Funktechnik Bluetooth verbunden werden, wenn ein bestimmter Abstand unter- und eine bestimmte Dauer des Kontakts überschritten werden. Dann werden Informationen verschlüsselt auf den Handys abgelegt. Bei einem nur flüchtigen Vorbeigehen soll kein Austausch von Daten erfolgen. Der konkrete Ort, wo das Treffen stattgefunden hat, spielt keine Rolle.

Die Nutzung der App soll freiwillig sein,. Die Forscher gehen aber davon aus , dass man eine Durchdringung von rund 60 Prozent der Bevölkerung erreichen müsste, damit sich ein Effekt zeigt. Die Informationen sollen nur für etwa drei Wochen, auf dem Handy gespeichert bleiben. Wird in dieser Zeit einer der Beteiligten positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet, steht es dem Nutzer frei, diese Information über die App freizugeben. Dann würden alle, die dem Infizierten begegnet sind, diese Info und die Warnung erhalten, dass es möglicherweise zu einer Ansteckung gekommen sein könnte. Eine persönliche Identifizierung findet dabei nicht statt.

Technisch setzt das Projekt auf der Bluetooth-Technologie auf. Hat man eine entsprechende App installiert, sendet das Smartphone regelmäßig per Bluetooth eine ID, quasi wie ein kleiner mobiler Leuchtturm. Gleichzeitig lauscht die App auf die ID-Signale der anderen Nutzer, die sich in der Nähe aufhalten. Befinden sich zwei Anwender in der Reichweite des anderen, tauschen sie ihre IDs aus und speichern sie verschlüsselt lokal ab.