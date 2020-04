Gut zu wissen: So schützt man Kinder vor Corona-Falschmeldungen

Wien – Fast im Minutentakt trudeln neue Nachrichten zur aktuellen Entwicklung des Coronavirus am Smartphone oder Laptop ein – doch nicht alle davon stimmen. „Falschmeldungen und Gerüchte können besonders in Krisenzeiten zusätzliche Ängste schüren. Eltern sollten darum mit ihren Kindern besprechen, welchen Nachrichten man vertrauen kann, und wie man Fake News erkennt“, so Katrin Grabner, Expertin für Online-Sicherheit von Kindern und Jugendlichen bei SOS-Kinderdorf. Sie hat Tipps, wie Familien mit der Nachrichtenflut umgehen können: