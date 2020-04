Waldbrand im Halltal gelöscht: "Externe Zündquelle" als Ursache vermutet

Absam – Der am Mittwochabend ausgebrochene Waldbrand im Halltal ist gelöscht. Das erklärte die Polizeipressestelle am Donnerstagnachmittag gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Nach einem Erkundungsflug mit dem Polizeihubschrauber Libelle am Vormittag, konnten demnach keine Glutnester mehr festgestellt werden.

Zur Unterstützung der Feuerwehr waren Hubschrauber angefordert worden. © Feuerwehr Flugdienst Innsbruck-Land

Die Brandstelle stehe aber weiter unter Beobachtung, bei einem Wiederaufflammen soll die Brandbekämpfung von der Luft aus durchgeführt werden. Etwa zwei Hektar Wald seien durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden.

"Externe Zündquelle"

Nach der Brandstellenbesichtigung durch den Bezirksbrandermittler gibt es auch Aufschlüsse über die mögliche Ursache. Denn der Brand dürfte direkt an einer Wegböschung im Halltal seinen Ausgang genommen haben. Laut Polizei bestehe "die Vermutung, dass eine externe Zündquelle eingebracht wurde". Ob es sich dabei um eine weggeworfene Zigarette oder eine andere Quelle handelte, war nicht mehr herauszufinden.

Der Waldbrand wurde kurz vor 22 Uhr gemeldet. © ZOOM.TIROL

Der Waldbrand war am Mittwochabend in einem steilen und teilweise felsdurchsetzten Gelände ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits große Flächen aus Latschen, teilweise Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern in Vollbrand. Durch ungünstige Windverhältnisse in Verbindung mit der derzeit herrschenden extremen Trockenheit breitete sich der Brand rasch in sämtliche Richtungen aus.

🔗Video | Waldbrand im Halltal

Die Feuerwehren Absam, Hall, Mils und Thaur rückten mit insgesamt 137 Mitgliedern aus. Sie konnten den Brand zunächst etwas eindämmen und gegen 1 Uhr schließlich unter Kontrolle bringen.

Den Feuerwehrleuten spielte in die Hände, dass sich das Feuer vor allem in den felsdurchsetzten Bereichen nicht mehr bzw. nicht mehr so stark ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Absam hielt über Nacht Brandwache. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Donnerstagfrüh waren noch Hubschrauber für die Brandbekämpfung angefordert worden, um die restlichen Glutnester zu löschen. (TT.com)

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hall, Absam, Thaur und Mils rückten sofort aus. © ZOOM.TIROL