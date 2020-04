Tiroler Ostern einmal anders: Wie Bräuche in der Krise umgesetzt werden

In der Pfarre Hochpustertal/Sillian ist Dekan Anno Schulte-­Herbrüggen so etwas wie ein Youtube-Star geworden. Seit 21. März überträgt er seine Messen in hoher Qualität online, mit tatkräftiger Hilfe von Pfarrjugend und Technikern, die ehrenamtlich arbeiten. Seine Messe am Palmsonntag hatte mehr als 2000 Zugriffe. „Wir erreichen Menschen weit über Osttirol hinaus“, freut sich der Geistliche. „Das zeigen Rückmeldungen aus ganz Österreich.“