Katta-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Wien – Auch ohne Besucher geht das Leben im Tiergarten Schönbrunn weiter: Am 21. März gab es bei den Kattas Nachwuchs. Das Kleine, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist, wog damals nur rund 70 Gramm und hat sich seither prächtig entwickelt, verriet der Zoo am Donnerstag.

Tierpfleger Dominik Eigenbauer: "Am Anfang hängen Katta-Jungtiere am Bauch der Mutter und schlafen die meiste Zeit. Seit etwa eineinhalb Wochen klettert das Jungtier schon auf ihren Rücken und schaut sich die Umgebung an. Mitunter sitzt es auch auf einem anderen Weibchen. Nur die Männchen haben mit der Aufzucht nichts zu tun. Im Gegenteil, sie werden von den Weibchen sogar auf Abstand gehalten."