Mad Max, Ritter der Kokosnuss, Karate Kid: Die Film-H(e)ighlights zu Ostern

📺🥚 TV-HIGHLIGHTS

Karfreitag:

▶️ „My Big Fat Greek Wedding 2“ Nach zwölf Jahren kommt die Fortsetzung der Erfolgskomödie. 18 Uhr, ORF 1

▶️ Chantal und Co. halten dann Anti-Lehrer Elias M’Barek in „Fack ju Göhte 3“ (10. April, 20.15 Uhr) ordentlich auf Trab, der die Chaosklasse diesmal durch die Matura bringen muss, um die leidgeprüfte Goethe-Gesamtschule vor der Schließung zu bewahren: 20.15 Uhr, ORF1

▶️ Die Dokumentation „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes" von Wim Wenders begleitet das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf einer persönlichen Reise. Im Zentrum dieses Porträts stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichtigen Themen, aktuelle Fragen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche: 17.20 Uhr, ORF 2

▶️ Fans von Tanzshows müssen nicht verzichten. Zwar gibt es keine Live-Sendung, aber dafür „Die größten Let’s Dance Momente aller Zeiten“: 20.15 Uhr, RTL

▶️ Relaunch einer der größten Kino-Kultfiguren der Geschichte: In „Mad Max: Fury Road" muss Max (Tom Hardy) mit der Amazone Furiosa (Charlize Theron) zusammenarbeiten, um einem fiesen Warlord zu entkommen: 22.50 Uhr, ProSieben

📽 Trailer | „Mad Max: Fury Road"

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache": Jack's back – in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten – allen voran Captain Jack Sparrow. 20.15 Uhr, ProSieben

▶️ Französiche Komödie „Meine überirdische Mutter": Dem 30-jährigen Augenarzt Max (Félix Moati) erscheint regelmäßig seine kürzlich verstorbene Mutter (Noémie Lvovsky), wenn er eines ihrer im Gefrierschrank lagernden Gerichte isst. Zum Problem wird die Heimsuchung erst, als Max eine Affäre mit Kollegin Ohiana (Sara Giraudeau) beginnt. 20.15 Uhr, ARTE

▶️ „Jesus Christ Superstar – Live in Concert" ist ein ist ein opulent gefilmter Konzertabend der Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. Die TV-Version der Aufführung war 13-mal für den Emmy Award nominiert und gewann fünf Emmys. 22.40 Uhr, ARTE

👧👦 Speziell für Kinder:

▶️ Karl Markovics ist als Erzähler der märchenhaften Verfilmung von „Die Schneekönigin“ zu sehen: 7.20 Uhr, ORF 1

▶️ „Das doppelte Lottchen“: 8.40 Uhr, ORF 1

▶️ „Burg Schreckenstein“: 10.10 Uhr, ORF 1

▶️ „Wendy – Der Film": starbesetztes Kinderabenteuer. Spannende Erlebnisse am Reiterhof.11.40 Uhr ORF 1

▶️ „Die Schöne und das Biest": 10.30 Uhr, ZDF

▶️ „Alles steht Kopf": 20.15 Uhr, VOX

📽 Trailer | „Alles steht Kopf"

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Karsamstag:

▶️ „Die nackte Kanone 1-3": Die irrwitzige Kinoversion der absurd-überdrehten Kult-Fernsehserie „Police Squad", die David und Jerry Zucker 1982 kreiert hatten, gehört zu den erfolgreichsten Filmkomödien aller Zeiten und brachte es bislang auf zwei Fortsetzungen.

▶️ „Die größten Fernsehmomente der Welt“ zeigt uns eine Reise um den Globus mit den bewegendsten Geschichten der vergangenen Jahre. 20.15 Uhr, RTL

▶️ „Captain America – The First Avenger": Marvel-Comic-Verfilmung. Der schmächtige Steve Rogers will für die USA in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Dank des Wunderserums von Dr. Erskine mutiert er zum Muskelpaket Captain America (Chris Evans) und verhindert als Superheld mit Schild und Superkräften die Welteroberungspläne von Nazi-Bösewicht Johann Schmidt (Hugo Weaving): 20.15 Uhr, ProSieben

📽 Trailer | „Captain America – The First Avenger"

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶ „Das Heilige Grab Jesu Christ – Der ewige Streit": Dokumentation. Die Kirche vom Heiligen Grab in Jerusalem ist eine der heiligsten Stätten der Christenheit. Der Film führt die Zuschauer hinter die Kulissen der Kirche und zu den Menschen, die dort leben und für die das Gotteshaus ihre Heimat geworden ist. 23.05 Uhr, ARTE

▶ „Die Ritter der Kokosnuss": Monty Python als Ritter der Tafelrunde auf der Suche nach dem Heiligen Kral. 22.05, RTL II

▶️ In „Hangover 3" dem großen Finale der kultigen Comedy-Reihe bekommen es die Chaoten diesmal mit einem ziemlich fiesen Gangsterboss zu tun, der von Darsteller John Goodman verkörpert wird: 23 Uhr, Sat.1

▶️ „Kubrick erzählt Kubrick": Zum ersten Mal schenkt eine Dokumentation den Zuschauern die Gelegenheit, den eigenen Erläuterungen des Filmemachers Stanley Kubrick zuzuhören. Möglich wird dies dank der Aufzeichnungen des Filmkritikers Michel Cimen. 23.10 Uhr, ARTE

👧👦 Speziell für Kinder:

▶️ „Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel!": 7.35 Uhr, ZDF

📽 Traile r | „Der kleine Drache Kokosnuss"

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ „Die Sendung mit dem Elefanten – Ostereiersuche": 7.50 Uhr, WDR

▶️ „Der kleine Prinz": 20.15 Uhr, Disney Channel

▶️ „Harry Potter und der Orden des Phönix": 20.15 Uhr, Sat.1

▶️ „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Bei Kai Pflaume duellieren sich wieder Promis mit talentierten Kids. Auch Österreicher sind am Start: TV-Koch Alexander Kumptner tritt in einem Kartoffel-Schäl-Duell gegen die 11-jährige Luna an und der 11-jährige Nicolas aus Piesendorf (Sbg.) misst sich mit Deutschlands Nationalstürmer Timo Werner an einer riesigen Fußball-Dartscheibe. 20.15 Uhr, ORF1

Ostersonntag:

▶️ „Der Sternwanderer": Fantasyfilm. Die Sternschnuppe, die Tristan (Charlie Cox) seiner Liebsten bringen will, entpuppt sich als himmlische Schönheit (Claire Danes). Magische Abenteuer in Matthew Vaughns starbesetzter (Michelle Pfeiffer, Robert De Niro) Verfilmung des Romansvon Neil Gaiman. 12.10 Uhr. Sat.1

▶️ Im Sequel der Kult-Fantasy-Abenteuers „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ müssen sich Dwayne „The Rock“ Johnson, Jack Black, Karen Gillan und Kevin Hart durch waghalsige Abenteuer kämpfen, um dem Computerspiel entkommen zu können: 20.15 Uhr, ORF1

📽 Trailer | „Jumanji: Willkommen im Dschungel“

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ Beim „großen Osterwunschkonzert“ ist Barbara Karlich via Videotelefonie mit zahlreichen Prominenten – darunter Tobias Pötzelsberger, Alfons Haider, Franz Posch, Armin Assinger, Barbara Stöckl, Norbert Oberhauser, Eva Pölzl – verbunden und übernimmt gemeinsam mit ihnen die Patenschaft für die Musikwünsche des Publikums – von volkstümlicher Musik über Schlager bis Pop: 21.50 Uhr, ORF 2.

▶️ Unter der Leitung von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) führt die beliebte ORF/ZDF-Reihe „Das Traumschiff" am Ostersonntag erstmals nach Marokko, wo nicht nur die Gäste, sondern auch die Crew selbst unvergessliche Momente erleben werden: 20.15 Uhr, ORF 2

▶️ „John Wick": Mitglieder der russischen Mafia (u.a. Michael Nyqvist) suchen sich ausgerechnet Ex-Auftragskiller John Wick (Keanu Reeves) als Zielscheibe für ihre sadistischen Spielchen aus. Der nimmt brutal Rache. 22.35 Uhr, ProSieben

▶️ „Deadpool 2": Ein Superheld, der eigentlich keiner sein will. Die Fortsetzung um den Marvel-Helden „Deadpool“ hat Premiere im deutschen Free TV: 20.15 Uhr, ProSieben

👧👦 Speziell für Kinder:

▶️ „Biene Maja – Die Honigspiele": 7.35 Uhr, ORF1

▶️ „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“: 8.50 Uhr, ORF 1

📽 Trailer | „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ „Karate Kid“: 15.40 Uhr, ORF 1

▶️ „Mary Poppins": Musical-Film, 20.15 Uhr, Disney Channel

Ostermontag:

▶️ „Eine Riesenorgel für den Stephansdom": Dokumentation, 19.10Uhr, ORF III

▶️ „Passengers": Im Jahr 2350 soll das Raumschiff „Avalon" 5000 Passagiere in das gelobte Land bringen – eine Kolonie auf einem fernen Planeten, geschätzte Reisezeit: 120 Jahre. Doch ein Passagier – der Mechaniker Jim (Chris Pratt) erwacht durch eine Fehlfunktion 90 Jahre zu früh aus dem Kälteschlaf. Notfallplan? Fehlanzeige! 20.15 Uhr, ORF 1

📽 Traile r | „The Passengers "

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ Saarbrücken hat zwei neue Tatort-Kommissare. Das neue Team um Hauptkommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Hauptkommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) löst in „Das fleißige Liesschen“ seinen ersten Fall: 20.15 Uhr, ORF2

▶️ „Kingsman – The Secret Service": Eggsy (Taron Egerton) ist ein Troublemaker, der immer wieder in Konflikt mit anderen Jungs im Londoner Viertel gerät. Als er eines Tages dank des geheimnisvollen und eleganten Harry Hart (Colin Firth) aus dem Gefängnis entlassen wird, beginnt für Eggsy ein anderes Leben. 20.15 Uhr, ProSieben

▶️ „Die glorreichen Sieben": Kopfgeldjäger Sam Chisolm (Denzel Washington) erfährt, dass ein Goldminenbetreiber (Peter Sarsgaard) mit seiner Privatarmee die mexikanische Bevölkerung drangsaliert. Er trommelt eine Gruppe von Outlaws zusammen, um dem ein Ende zu setzen. 20.15 Uhr, RTL

▶️ „Das Pubertier – Der Film": Journalist Hannes (Jan Josef Liefers) nimmt sich für seine Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) eine Auszeit – und hat große Pläne. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas kleine Prinzessin zum zickigen Teenager: 20.15 Uhr, Sat.1

▶️ „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben": Während Manu daran arbeitet, ihre neue Kinderkleidermodelinie in ihrem Shop perfekt zu vermarkten, werkelt Konny an der Terrasse vor dem hauseigenen Spa-Bereich. Die möglicherweise letzte Folge der Reality-Show: 20.15 Uhr, RTL II

👧👦 Speziell für Kinder:

▶️ „Pettersson und Findus – Findus zieht um": 7.30 Uhr, ZDF

▶️ „Oben": 11.35 Uhr, ORF 1

▶️ „Die Peanuts – der Film“: 7.35 Uhr, ORF 1

▶️ „Wallace & Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen“: 10.10 Uhr, ORF 1

▶️ „The Boss Baby": 14.30 Uhr, ORF 1

📽 Trailer | „The Boss Baby"

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

▶️ „Richie Rich": 20.15 Uhr, kabel eins

💻 STREAMING-TIPPS