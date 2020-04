Operation Aderlass: Weiterhin Untersuchungshaft für Erfurter Sportarzt

Erfurt - Der deutsche Sportarzt Mark S., der Hauptbeschuldigte der während der Nordischen Ski-WM im Februar 2019 in Seefeld sowie in Erfurt durchgeführten "Operation Aderlass", bleibt ebenso wie ein mutmaßlicher Mittäter weiter in Untersuchungshaft. Nach einem Bericht des "Mitteldeutschen Rundfunks" wird der Prozess wegen systematischen Blutdopings nicht vor Herbst 2020 beginnen.