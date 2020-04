Kommentar zum Pallin-Abgang beim HCI: Niemand ist größer als der Club

Der Anfang prägt, aber das Ende haftet – und nachdem Rob Pallin in seinen ersten zwei Spielzeiten (2017 und ’18) die Haie auf direktem Weg schon im Grunddurchgang in die Play-offs geführt und für neue Begeisterung im Tiroler Eishockey-Lager gesorgt hat, sagte er gestern offenbar mit einer E-Mail Ade. Das ist alles andere als die feine englische Art, zumal ihn insbesondere Obmann Günther Hanschitz stets verteidigt hat und auch in den letzten beiden Jahren nie eine Diskussion über den Cheftrainer aufkommen ließ.