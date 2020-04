Kein Masters: Woods misst sich mit Sohn Charlie um Grünes Jacket

Augusta (Georgia) - Anstatt als Titelverteidiger das Masters in Augusta zu absolvieren, misst sich Golf-Star Tiger Woods dieser Tage mit seinem elfjährigen Sohn Charlie. Der Junior habe beim täglichen Wettbewerb mit Einlochen aus kurzer Distanz schon Erfolge erzielt und dürfe dann das Grüne Jacket, den symbolischen Masters-Siegespreis, für eine Nacht in seinen Kleiderschrank hängen, sagte Woods.

"Manchmal hing es in seinem Kasten, aber meistens blieb es bei mir, denn in dieser Familie werden keine Siege geschenkt", sagte der 44-jährige Woods. "Aber es macht Spaß, zu sehen, wie er mich hänselt, weil er gewonnen hat." Diese Matches werden im Garten ausgetragen, doch für Woods ist auch Spielen auf dem Golfplatz möglich. Sein lokaler Club in Hobe Sound (Florida) blieb auch während der Coronavirus-Pandemie offen.