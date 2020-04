Tiroler Firma will mit Schneekanonen große Flächen desinfizieren

Hopfgarten – Auch in Corona-Zeiten macht Not erfinderisch: Das Entsorgungsunternehmen DAKA in Hopfgarten will mit Hilfe einer Schneekanone in Zukunft größere Flächen und Räume desinfizieren. Denkbar sei der Einsatz etwa in Produktionshallen, Stadien, Bahnhöfen, Flugplätzen oder Veranstaltungshallen, wie die Firma am Freitag bei einem Pressegespräch in Hopfgarten in Tirol erklärte.