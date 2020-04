Corona-App: Update und Werbung sollen weitere Nutzer anlocken

Wien – Etwa 300.000 Menschen haben sich die Stopp Corona-App des Roten Kreuzes bisher auf ihr Handy geholt, hunderte Infektionsmeldungen gingen über die Applikation bereits ein. Die neue Version soll noch vor dem Osterwochenende in den Stores verfügbar sein, versprachen die Entwickler in einem Online-Gespräch am Freitag. Das Rote Kreuz will die Verwendung der App mit einer Werbekampagne weiter pushen.

„Wir sehen, dass die App genutzt wird", sagte Projektleiter Christian Winkelhofer vom Entwicklerteam bei Accenture Österreich am Freitag. In der neuen Version speichert die App Begegnungen automatisch. Bisher musste man sich manuell verbinden. Das Update wurde am Donnerstag fertiggestellt und soll Freitagabend für alle Nutzer verfügbar sein. Außerdem soll die App nach dem Update einen Symptom-Checker enthalten.

Noch mehr Menschen sollen App nutzen

Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, kündigte auch eine Werbekampagne an, die die Verbreitung der App nach Ostern noch steigern soll. Über Medien und Interessensverbände möchte das Rote Kreuz die Bedeutung der Applikation vermitteln und sie im Kampf gegen die Corona-Pandemie neben Hände waschen, Abstand halten und dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz als vierten wichtigen Punkt etablieren.

Expertenschätzungen gehen davon aus, dass solche Apps nur Sinn machen, wenn sie flächendeckend, also von mindestens 60 Prozent der Bevölkerung genutzt werden. Laut Foitik würden auch 40 Prozent reichen, wenn sich die Leute umso besser an die Anweisungen halten und sich selbst isolieren, sobald sie über die App eine Warnung erhalten. „Dann wirkt's auch", so Foitik.

Debatte um Verpflichtung sei „schädlich"

Wichtig sei daher nicht die Anzahl der Downloads, sondern die Zahl der Kontakte der Menschen, bei denen Infektionsgefahr besteht. „Wenn Sie gar keinen infektionsgefährlichen Kontakt außerhalb ihrer Familie haben, brauchen Sie diese App nicht", betonte Foitik. Für Leute, die etwa berufsbedingt viele Kontakte hätten, sei sie aber ein gutes Mittel – „kein Allheilmittel, aber ein Werkzeug in einem Werkzeugkoffer", veranschaulichte der Rettungskommandant.

Zur Diskussion über eine verpflichtende Verwendung der App wollte sich Foitik am Freitag nicht mehr umfangreich äußern. „Die Debatte ist schädlich", sagte er lediglich. Sie lenke vom Nutzen ab, eine Verpflichtung sei überhaupt nicht sinnvoll – man könne die Leute vielleicht zum Download zwingen, aber nicht zum ordentlichen Verwenden der App. „Aber viele werden den Nutzen für sich und für die Gesellschaft erkennen", zeigte sich Foitik überzeugt. Die App sei eben ein wichtiges Element zur Unterstützung des Kontaktpersonen-Managements und helfe, Infektionsketten zu unterbrechen, erklärte er.

Datenschutz sei gewährleistet

In Sachen Technologie meldete sich am Freitag auch Accenture-Geschäftsführer Michael Zettel zu Wort. Beim Datenschutz sei die App „ein Champion", versicherte er. „Wir erheben so wenige Daten wie möglich", versprach er. Die meisten User könnten die App immer anonym verwenden, erst im Verdachts- oder Infektionsfall werde nach einer Telefonnummer gefragt.

„Und wenn Sie die App löschen, ist auch die gesamte Kontakthistorie weg", so Zettel. Die Anwendung speichere keine personenbezogenen Daten und zeichne keine Bewegungsdaten auf – lediglich den Abstand zu anderen Geräten.

App wird so lange gebraucht, wie es die Pandemie gibt

Die Kosten der App sind derzeit noch nicht klar abschätzbar, sagte Foitik am Freitag. Geldmittel wurden unter anderem von der Uniqa-Stiftung zur Verfügung gestellt, die eine 2-Millionen-Spende beisteuerte. „Die Uniqa bekommt aber kein einziges Datum von uns", betonte Foitik, sie nehme keinen Einfluss.