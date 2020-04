Italiens Sportminister stellte Serie A Trainingsbetrieb ab 4. Mai in Aussicht

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat den 4. Mai als möglichen Termin der Wiederaufnahme des Trainings in der Serie A in Aussicht gestellt. Nachdem die Regierung die strikten Ausgangsbeschränkungen um drei Wochen bis zum 3. Mai verlängert hatte, veröffentliche Spadafora am Freitag ein Video. Er sprach darin von milden Zeichen der Besserung, die Situation sei aber weiter dramatisch.