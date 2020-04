Verfahren gegen Ex-FIFA-Präsident Blatter vor teilweiser Einstellung

Zürich – Die Schweizer Bundesanwaltschaft steht vor der Einstellung eines der beiden Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter rund um den Verkauf von Fernsehrechten an die Karibische Fußballunion (CFU). Dies hat die Behörde den Betroffenen mitgeteilt.

Die Bundesanwaltschaft hält ihre Strafuntersuchung in dem Teilbereich für abgeschlossen und beabsichtigt, das Verfahren einzustellen, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Samstag bestätigte.

An der Spitze der CFU stand damals Jack Warner aus Trinidad, der von der FIFA auf Lebenszeit ausgeschlossen worden war und von der US-Justiz wegen Korruption angeklagt worden war. Blatter sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, er habe das Dokument über die teilweise Einstellung des Verfahrens noch nicht persönlich erhalten.

In einem zweiten Strafverfahren wird dem ehemaligen FIFA-Chef vorgeworfen, im Februar 2011 eine umstrittene Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini veranlasst zu haben. Die Ermittlungen in diesem Fall sind von der möglichen Einstellung nicht betroffen, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.