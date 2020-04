Gut zu wissen: Das ist bei einer Radtour mit Kindern zu beachten

Wien – Die Quarantäne in Tirol ist aufgehoben, das nützen viele für eine kurze Fahrradtour. Für Familien kann das in diesen Tagen eine willkommene Abwechslung sein. „Die Kinder werden so von Smartphone, Spielkonsolen und Fernsehgeräten weggelockt, kommen an die frische Luft und trainieren nebenbei Gleichgewichtssinn, Ausdauer und Rücksichtnahme", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Ein solcher Radausflug mit dem Nachwuchs sollte jedoch gut vorbereitet sein. Eltern und Begleitpersonen sollten den Kindern Regeln erklären und auf die richtige Ausrüstung achten. Die wichtigsten Tipps der Verkehrspsychologin sind hier zusammengefasst: