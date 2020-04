Land Tirol will insolvente Achenseebahn erhalten

Innsbruck – Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung will die insolvente, im Jahr 1889 eröffnete Achenseebahn erhalten. Es würden 3,4 Mio. Euro für die Aufrechterhaltung eines Teilbetriebs für die voraussichtliche Dauer des Insolvenzverfahrens sowie für notwendige Maßnahmen zur Sanierung der Eisenbahninfrastruktur zur Verfügung gestellt, hieß es in einer Aussendung am Samstag.