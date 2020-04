NHL trauert: Edmonton-Profi Cave nach Gehirnblutung gestorben

Der kanadische Eishockey-Profi Colby Cave ist nach Angaben seiner Familie am Karsamstag an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Dem 25-Jährigen von den Edmonton Oilers war vier Tage zuvor in einer Notoperation eine Kolloidzyste entfernt worden, die auf das Gehirn gedrückt hatte. Danach war er in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.