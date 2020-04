Medizinische Masken: Tiroler Firma startet Serienproduktion

Innsbruck – Auf dem internationalen Markt herrscht Mangel an Schutzausrüstung für Kliniken. Viele von Covid-19 betroffene Staaten ringen um Lieferungen aus China. Der Chef des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, betonte diese Woche: „Wir brauchen die hochwertigen Masken dringend für medizinisches Personal und die Pflege.“ Nur staatliche chinesische Unternehmen dürfen Schutzmaterial exportieren, immer wieder gibt es dennoch Probleme mit der Qualität der Ware, wie Lieferungen nach Tirol zeigten – die TT berichtete.

Die Tiroler Firma KS Kneissl & Senn Technologie aus Erl macht nun den ersten großen Schritt, um medizinisches Personal von China unabhängiger zu machen. Geplant ist, bis Ende April mit der Serienproduktion von FFP-Masken zu starten. „Am 6. April wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt der Universität Innsbruck der erste Prototyp einer FFP-Maske (CPA-Pandemie-Atemschutzmasken) mittels Hot Forming eines Filtervlieses hergestellt. Bei diesem Entwicklungsprozess war auch ein Mitarbeiter der Standortagentur Tirol aktiv eingebunden, er hat das Formwerkzeug für die Masken mitentwickelt“, erzählt der Chef der Standortagentur, Marcus Hofer.

Derzeit ist laut Hofer eine Prototypenproduktionsanlage für die Prozess­entwicklung im Aufbau. Parallel dazu werde an der Zertifizierung und der Entwicklung der Serienproduktion gearbeitet. Dass die Produktion innerhalb von Wochen starten kann, „hängt mit der erleichterten Zertifizierung von Schutzausrüstung zusammen, die seit vergangenem Freitag in Österreich gilt“, so Hofer. Dass die Standortagentur Tirol hier wertvolle Inputs geben kann, „hat damit zu tun, dass die Mitarbeiter der Cluster (Firmennetzwerke) Life Sciences und Mechatronik über Jahre hinweg Expertise zu zahlreichen Technologiebereichen aufgebaut haben. Daher konnten sie sich ab Beginn der Corona-Krise intensiv mit dem Thema Schutzausrüstung von Mund-Nasen-Masken bis FFP-Masken auseinandersetzen.“