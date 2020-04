Flavio Briatore feiert 70. Geburtstag: Ein Playboy ohne Ablaufdatum

Innsbruck – „Das hätten wir uns sparen können“, hatte Tirols Formel-1-Legende Gerhard Berger im Vorjahr mit einem Lächeln noch einmal betont. Gemeint hat der 60-Jährige seine letzte Station in der Königsklasse: 1996/97 war der Wörgler das Aushängeschild des von Flavio Briatore geführten Benetton-Teams. „Ich war über dem Zenit und mit seiner Art war es schwierig.“

Bei einem Sieg himmelhochjauchzend, bei einer Niederlage cholerisch – bei der Zusammenarbeit mit dem heutigen Jubilar tat sich nicht nur Berger schwer. Unabhängig von seinen Launen waren Briatores Erfolge in der Königsklasse auf vier Rädern keine kleinen: Mit Michael Schumacher (GER/Benetton, 1994/95) und Fernando Alonso (ESP/Renault, 2005/06) gewann er jeweils zwei Championate (Fahrer-WM). Den größten Skandal lieferte der Italiener ebenso mit Star-Pilot Alonso ab. Vor elf Jahren in Singapur ließ der damalige Teamchef seinen zweiten Fahrer (Nelson Piquet jr.) absichtlich in die Mauer krachen, um Alonso den Sieg zu servieren. Dafür bekam der Brasilianer einen neuen Vertrag – als Briatore ihn danach fallen ließ, sprach Piquet jr. öffentlich über „Crashgate“. Es folgte eine zweijährige Verbannung Briatores.